Прямой эфир
Экономика
Власти РФ задумались о возможности выпуска деталей для иностранных лайнеров
Мир
Псаки прокомментировала получение российской ноты из-за поставок оружия Украине
Мир
Зеленский сообщил о «начале битвы за Донбасс»
Мир
Белый дом повторно озвучил отсутствие намерений отправлять военных США на Украину
Мир
Пользователи Сети сообщили о похожих на взрывы звуках в нескольких городах Украины
Экономика
Макрон заявил об отсутствии у Франции потребности в российском газе
Мир
Белый дом подтвердил бойкот главой минфина США встреч G20 с участием РФ
Интернет
Google опроверг снятие секретности в картах над военными объектами РФ
Туризм
Emirates Airlines заявила о планах продолжить полеты в РФ
Интернет
Ссылки на Instagram и Facebook исчезли из поисковой выдачи «Яндекса» и VK
Общество
В Климовском районе Брянской области отменили режим ЧС
Сюжет:

Эксперт рассказал о второй фазе военной операции РФ на Украине

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские военные уже перешли ко второй фазе специальной военной операции — масштабному наступлению с целью окончательного разгрома украинских войск в Донбассе и освобождения территорий Донецкой и Луганской народных республик, рассказал «Известям» во вторник, 19 апреля, военный эксперт Владислав Шурыгин.

Спецоперация в Донбассе 18 апреля. Текстовая трансляция
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

«Сейчас российские Вооруженные Силы (ВС) наносят ракетные и авиационные удары уже не только в тылу противника, но и по позициям непосредственно на линии фронта. Это означает, что в скором времени начнется наступление. Ситуация на фронте складывается для российских войск и народной милиции Луганской и Донецкой республик очень хорошо. Украинские силы в Мариуполе разбиты, а значит группировка противника в Донбассе безвозвратно лишилась большого количества хорошо подготовленного личного состава, а также значительной части бронетехники и оружия. И заменить эти потери уже нечем», — сообщил он.

Эксперт отметил, что у союзных сил после разгрома Мариуполя высвободилось большое количество сил и средств, которые могут быть задействованы на любом направлении.

Шурыгин уверен: важную роль в предстоящем наступлении сыграет подавляющая российская огневая мощь, а также тотальное превосходство в воздухе. Поэтому ВС РФ смогут наносить поражение украинским вооруженным формированиям на всю глубину их боевого порядка — от объектов на передовой и до точек в самом глубоком тылу.

Около 23.00 мск 18 апреля корреспондент «Известий» Денис Кулага сообщил о масштабной артподготовке со стороны Донецка и Луганска по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска «начали битву за Донбасс, к которой так давно готовились».

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

«Воздушная дорога: как будет проходить новый этап спецоперации на Украине»

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022