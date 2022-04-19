Эксперт рассказал о второй фазе военной операции РФ на Украине

Российские военные уже перешли ко второй фазе специальной военной операции — масштабному наступлению с целью окончательного разгрома украинских войск в Донбассе и освобождения территорий Донецкой и Луганской народных республик, рассказал «Известям» во вторник, 19 апреля, военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Сейчас российские Вооруженные Силы (ВС) наносят ракетные и авиационные удары уже не только в тылу противника, но и по позициям непосредственно на линии фронта. Это означает, что в скором времени начнется наступление. Ситуация на фронте складывается для российских войск и народной милиции Луганской и Донецкой республик очень хорошо. Украинские силы в Мариуполе разбиты, а значит группировка противника в Донбассе безвозвратно лишилась большого количества хорошо подготовленного личного состава, а также значительной части бронетехники и оружия. И заменить эти потери уже нечем», — сообщил он.

Эксперт отметил, что у союзных сил после разгрома Мариуполя высвободилось большое количество сил и средств, которые могут быть задействованы на любом направлении.

Шурыгин уверен: важную роль в предстоящем наступлении сыграет подавляющая российская огневая мощь, а также тотальное превосходство в воздухе. Поэтому ВС РФ смогут наносить поражение украинским вооруженным формированиям на всю глубину их боевого порядка — от объектов на передовой и до точек в самом глубоком тылу.

Около 23.00 мск 18 апреля корреспондент «Известий» Денис Кулага сообщил о масштабной артподготовке со стороны Донецка и Луганска по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска «начали битву за Донбасс, к которой так давно готовились».

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