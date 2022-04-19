Песков переадресовал Минобороны вопрос о сути новой фазы спецоперации

Вопрос о том, в чем заключается новая фаза спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, стоит адресовать в Минобороны. Об этом 19 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Опять же вопрос к Минобороны. Но об этом уже говорил представитель Минобороны», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

О начале следующей фазы спецоперации России Лавров сообщил ранее в этот день. По его словам, «сейчас будет важный момент». Глава МИД РФ отметил, что возможность применения Россией ядерного оружия в ходе спецоперации не рассматривается.

Тогда же военный эксперт Владислав Шурыгин пояснил «Известиям», что Российские военные уже перешли ко второй фазе специальной военной операции — масштабному наступлению для окончательного разгрома украинских войск в Донбассе и освобождения территорий Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Шурыгин уверен: важную роль в предстоящем наступлении сыграет подавляющая российская огневая мощь, а также тотальное превосходство в воздухе.

Днем ранее о начале Вооруженными силами (ВС) России «битвы за Донбасс» заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил значительное скопление сил ВС РФ в районах Донбасса и давнюю подготовку к наступлению.

17 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Зеленский должен незамедлительно отвести войска из ДНР и ЛНР, а также признать Крым российским.

Спикер ГД напомнил, что Зеленский неоднократно говорил о готовности обсуждать с Россией вопрос об отказе от вступления в НАТО и о статусе Крыма, если будут прекращены военные действия, а российские войска отведены.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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