Байден по ошибке сообщил о поставках ракетных комплексов Javelin в Россию

Президент Соединенных Штатов Джо Байден перепутал Украину и Россию. Он заявил, что США перед началом специальной операции «вооружили Россию ракетами Javelin».

«Мы позаботились о том, чтобы у России были Javelin и другое оружие для усиления обороны, чтобы Украина была готова ко всему, что бы ни случилось», — заявил президент США во время своего выступления на оружейном заводе Lockheed Martin в Алабаме 3 мая.

Подобные инциденты происходят с главой Белого дома не в первый раз. Во время своего выступления 22 апреля Байден не смог выговорить фамилию члена палаты представителей Эрла Блюменауэра, после чего предложил называть себя Джо Биденом.

11 апреля президент США дважды оговорился, объявляя имя нового директора Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF). Сначала Байден перепутал аббревиатуры: вместо ATF назвал AFT (Американская федерация учителей), а затем оговорился в фамилии человека, которого номинировал на должность в администрации.

6 апреля бывший врач Белого дома, член палаты представителей Республиканской партии Ронни Джексон заявил, что когнитивные способности Байдена ухудшились и представляют «проблему национальной безопасности». В частности, он указал на склонность президента США к медлительности в речи и оговоркам как доказательствам своей правоты.