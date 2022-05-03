Названа дата церемонии инаугурации Макрона

Церемония инаугурации вновь избранного президента Франции Эммануэля Макрона состоится 7 мая в Елисейском дворце. Об этом во вторник, 3 мая, сообщает телеканал BFMTV.

Новый срок полномочий Макрона начинается с 14 мая.

27 апреля конституционный совет Франции провозгласил Макрона президентом страны по итогам второго тура выборов.

24 апреля во Франции прошел второй и заключительный тур выборов президента. По итогам подсчетов 100% бюллетеней Макрон набрал 58,54% голосов, а лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен — 41,46% голосов. Согласно окончательным данным, Макрон получил 18,7 млн голосов избирателей, его соперница — 13,2 млн голосов.

После объявления результатов в стране начались манифестации. В Лионе на улицы вышло от 200 до 300 человек. Многие из них были одеты в черную одежду, некоторые — в желтые жилеты. Люди шли по городу, выкрикивая лозунги «Ни Макрон, ни Ле Пен».

Президент России Владимир Путин поздравил Макрона с переизбранием на пост главы государства и пожелал успехов в государственной деятельности, крепкого здоровья и благополучия.

Вместе с тем американский лидер Джо Байден не смог дозвониться и поздравить Макрона лично, так как тот праздновал переизбрание у Эйфелевой башни.