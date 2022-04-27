Конституционный совет Франции утвердил переизбрание Макрона

Конституционный совет Франции провозгласил Эммануэля Макрона президентом страны по итогам второго тура выборов. Об этом 27 апреля сообщил глава совета Лоран Фабиус.

«Эммануэль Макрон получил абсолютное большинство голосов. Конституционный совет 27 апреля провозглашает Эммануэля Макрона избранным президентом республики», — сказал он.

Новый срок полномочий Макрона начинается с 14 мая.

Согласно окончательным данным, Макрон получил 18,7 млн голосов избирателей, его соперница лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен — 13,2 млн голосов.

24 апреля во Франции прошел второй и заключительный тур выборов президента. По итогам подсчетов 100% бюллетеней Макрон набрал 58,54% голосов, а Ле Пен — 41,46% голосов.

После объявления результатов в стране начались манифестации. В Лионе на улицы вышло от 200 до 300 человек. Многие из них одеты в черную одежду, некоторые — в желтые жилеты. Люди шли по городу, выкрикивая лозунги «Ни Макрон, ни Ле Пен» или «Лион, Лион, антифа».

Президент России Владимир Путин поздравил Макрона с переизбранием на пост главы государства и пожелал успехов в государственной деятельности, крепкого здоровья и благополучия.

Вместе с тем американский лидер Джо Байден не смог дозвониться и поздравить Макрона лично, так как тот праздновал переизбрание у Эйфелевой башни.