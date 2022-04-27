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Конституционный совет Франции утвердил переизбрание Макрона

Конституционный совет Франции утвердил переизбрание Макрона президентом страны
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Конституционный совет Франции провозгласил Эммануэля Макрона президентом страны по итогам второго тура выборов. Об этом 27 апреля сообщил глава совета Лоран Фабиус.

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«Эммануэль Макрон получил абсолютное большинство голосов. Конституционный совет 27 апреля провозглашает Эммануэля Макрона избранным президентом республики», — сказал он.

Новый срок полномочий Макрона начинается с 14 мая.

Согласно окончательным данным, Макрон получил 18,7 млн голосов избирателей, его соперница лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен — 13,2 млн голосов.

24 апреля во Франции прошел второй и заключительный тур выборов президента. По итогам подсчетов 100% бюллетеней Макрон набрал 58,54% голосов, а Ле Пен — 41,46% голосов.

После объявления результатов в стране начались манифестации. В Лионе на улицы вышло от 200 до 300 человек. Многие из них одеты в черную одежду, некоторые — в желтые жилеты. Люди шли по городу, выкрикивая лозунги «Ни Макрон, ни Ле Пен» или «Лион, Лион, антифа».

Президент России Владимир Путин поздравил Макрона с переизбранием на пост главы государства и пожелал успехов в государственной деятельности, крепкого здоровья и благополучия.

Вместе с тем американский лидер Джо Байден не смог дозвониться и поздравить Макрона лично, так как тот праздновал переизбрание у Эйфелевой башни.

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