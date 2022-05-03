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Минобороны РФ показало кадры применения ЗРК С-300В на Украине

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Минобороны РФ во вторник, 3 мая, рассказало о применении зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300В на Украине.

Как пояснил начальник станции Артур, комплекс осуществляет контроль воздушной обстановки в радиусе нескольких сотен километров и обеспечивает информацией зенитные ракетные комплексы ПВО.

«Станция эффективно обнаруживает все типы воздушных целей, в том числе боевые самолеты и вертолеты, крылатые и баллистические ракеты и беспилотники», — рассказал он.

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С-300В в полном составе на вооружение принят в 1988 году. ЗРК предназначен для обороны важных войсковых объектов, группировок войск и административно-промышленных центров от ударов всех типов самолетов, крылатых ракет и других средств воздушного нападения.

1 мая Минобороны РФ рассказало о пуске высокоточной ракеты «Оникс» по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ). Расчет берегового ракетного комплекса «Бастион» с побережья Черного моря выполнил пуск высокоточной ракеты «Оникс» по назначенной наземной цели.

26 апреля Вооруженные силы (ВС) РФ в районе населенного пункта Барвенково уничтожили два украинских зенитных ракетных комплекса С-300, пусковую установку тактических ракет «Точка-У» и станцию радиоэлектронной борьбы. Помимо этого, высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС поражены четыре военных объекта Украины.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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