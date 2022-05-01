МО РФ показало кадры пуска ракеты «Оникс» по военным объектам ВСУ

Министерство обороны РФ 1 мая показало кадры пуска высокоточной ракеты «Оникс» по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Расчет берегового ракетного комплекса «Бастион» с побережья Черного моря выполнил пуск высокоточной ракеты «Оникс» по назначенной наземной цели.

Ранее в этот день Минобороны показало кадры удара вертолетов Ка-52 по украинскому пункту управления и бронированной технике противника. Уточняется, что удар был нанесен с дистанции более 5 км. Авиационные средства поражения применялись парами.

29 апреля ведомство опубликовало видео пусков крылатых ракет «Калибр» с подлодки по украинским военным объектам. Экипаж дизель-электрической подлодки выполнил запуск крылатых ракет из акватории Черного моря.

Тогда же Минобороны России показало кадры боевой работы экипажей разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 и транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ. Как рассказал штурман вертолета Ка-52 Михаил, они работают с максимальной дальности, чтобы не попадать в зону ПВО противника.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».