Минобороны показало работу вертолетов Ка-52 и Ми-8МТШ на спецоперации

Минобороны России в пятницу, 29 апреля, опубликовало кадры боевой работы экипажей разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 и транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ, проявивших мужество и героизм в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Отмечается, что экипажи армейской авиации в ходе проведения специальной военной операции продолжают выполнять задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ), доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации. Полеты проходят на предельно малых высотах.

Как рассказал штурман вертолета Ка-52 Михаил, они работают с максимальной дальности, чтобы не попадать в зону ПВО противника.

«Мы работаем с удаления 5-6 км в зависимости классификации ракеты. Сзади стоит в зоне ожидания Ми-8 на случай, если по нам отработают, чтобы экипаж вовремя забрать», — уточнил он.

Однако иногда случается встретить врага и лицом к лицу. Недавно экипаж командира транспортно-штурмового вертолета Ми-8АМТШ наткнулся на позицию украинских зенитчиков.

В такой ситуации на принятие решения есть несколько секунд. В тот день был уничтожен зенитно-ракетный комплекс «Бук» украинских войск.

«Видели обстрел по вертолету. Но так как мы выполняли задачу, и это было неожиданно для врага, поэтому обстрел был хаотичный во все стороны. Они даже не понимали откуда ведётся по ним огонь. После чего мы вернулись благополучно сюда. Доложили в вышестоящий штаб и передали координаты. Секунды хватает, чтобы летчику принять решение, чтобы выполнить задачу. Работа напряженная. Очень много вылетов. Но ребята у меня молодцы, заряжены, задачи выполняют. В любых погодных условиях, и днем и ночью, мы знаем для чего здесь находимся», — поделился военный летчик Игорь.

Как сообщили в оборонном ведомстве, за проявленный подвиг летчика представят к государственной награде.

Накануне официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что военные Вооруженных сил РФ уничтожили украинскую пусковую установку ракетного комплекса «Точка-У», также были поражены два района сосредоточения вражеской техники.

Ранее в этот день ведомство опубликовало кадры боевой работы расчетов самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» и операторов переносных зенитных ракетных комплексов «Игла» в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Отмечается, что расчеты ЗРПК «Панцирь» и операторы ПЗРК «Игла» обеспечивают защиту подразделений Вооруженных Сил РФ от средств воздушного нападения, таких как беспилотные летательные аппараты, ракеты и боеприпасы к системам залпового огня.

В середине февраля на фоне обострения ситуации в Донбассе власти Донецкой и Луганской народных республик попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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