Минобороны РФ показало кадры работы «Панциря» и «Иглы» на спецоперации

Минобороны России в четверг, 28 апреля, опубликовало кадры боевой работы расчетов самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» и операторов переносных зенитных ракетных комплексов «Игла» в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Отмечается, что расчеты ЗРПК «Панцирь» и операторы ПЗРК «Игла» обеспечивают защиту подразделений Вооруженных Сил РФ от средств воздушного нападения, таких как беспилотные летательные аппараты, ракеты и боеприпасы к системам залпового огня.

По данным оборонного ведомства, во время боевого дежурства были обнаружены воздушные цели, идентифицированные как боевые беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Грамотные действия расчетов позволили взять цели на сопровождение и уничтожить их.

«Машина может работать как на месте, так и в движении. Задача на боевом дежурстве — это прикрытие командного пункта. Если беспилотный летательный аппарат противника будет находиться в зоне нашего поражения, то он будет уничтожен. Расчет способен выполнить боевую поставленную задачу. Станция обнаружения цели может обнаруживать до 30 целей. Данный комплекс способен уничтожить «Точку-У» и все беспилотные летательные аппараты, которые находятся у противника на вооружении. Ответственность большая. Расчет это понимает. Расчет боеготовый, всегда способен уничтожить цели», — рассказал о боевых возможностях ЗРПК «Панцирь» начальник расчета Сергей.

Как рассказал начальник расчета ПЗРК Андрей, основная задача — прикрытие подразделения из самых опасных зон.

По словам стрелка-зенитчика Николая, ПЗРК «Игла» — это мощное оружие, способное поражать низколетящие воздушные цели на высотах до 5 км как на встречных, так и на догонных курсах.

В Минобороны подчеркнули, что военнослужащие войсковой противовоздушной обороны (ПВО) делают свою работу четко, слаженно и профессионально.

Ранее, 25 апреля, официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ЗРПК «Панцирь-С» сбил украинскую ракету «Точка-У» в небе над Чернобаевкой.

Также сбиты 18 снарядов реактивной системы залпового огня.

В середине февраля на фоне обострения ситуации в Донбассе власти Донецкой и Луганской народных республик попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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