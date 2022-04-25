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«Панцирь-С» сбил украинскую «Точку-У» над Чернобаевкой

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Зенитно-ракетный пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С» сбил украинскую ракету «Точка-У» в небе над Чернобаевкой. Об этом 25 апреля заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Также сбиты 18 снарядов реактивной системы залпового огня.

«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Межурино, Балаклея, Бородояркое, Невское Харьковской области, а также Высокое и Чернобаевка Херсонской области», — добавил представитель российского оборонного ведомства.

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Как продолжил Конашенков, российские военные за время специальной военной операции на Украине уничтожили 141 украинский самолет, 110 вертолетов и 566 беспилотников.

Также ликвидированы 265 зенитных ракетных комплексов, отметил представитель Минобороны.

С начала проведения специальной военной операции уничтожены 2526 танков и других боевых бронированных машин, 283 установки реактивных систем залпового огня, 1096 орудий полевой артиллерии и минометов.

Ранее в понедельник Конашенков рассказал об уничтожении российскими военными объектов по производству топлива нефтеперерабатывающего завода и хранилища на севере города Кременчуг.

В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования поражено шесть военных объектов Украины: три опорных пункта и мест сосредоточения живой силы и военной техники, три склада боеприпасов в районах Барвенково и Новая Дмитровка в Харьковской области.

В середине февраля на фоне обострения ситуации в Донбассе власти Донецкой и Луганской Народных Республик попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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