ВС РФ уничтожили объекты по производству топлива в Кременчуге

Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили объекты по производству топлива нефтеперерабатывающего завода и хранилища на севере города Кременчуг. Об этом 25 апреля сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием большой дальности на северной окраине города Кременчуг уничтожены объекты по производству топлива нефтеперерабатывающего завода, а также хранилища с нефтепродуктами для обеспечения военной техники группировки украинских войск», — сказал Конашенков.

Также, по его словам, в течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования поражено шесть военных объектов Украины: три опорных пункта и мест сосредоточения живой силы и военной техники, три склада боеприпасов в районах Барвенково и Новая Дмитровка в Харьковской области. Он отметил, что оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России поразили 56 военных объектов. Кроме того, сбиты 13 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Межурино, Балаклея, Бородояркое, Невское Харьковской области, Высокое и Чернобаевка Херсонской области.

По данным Минобороны РФ на 25 апреля, за все время проведения спецоперации уничтожены 141 самолет, 110 вертолетов, 566 беспилотников, 265 зенитных ракетных комплексов, 2526 танков и других боевых бронированных машин, 283 установки реактивных систем залпового огня, 1096 орудий полевой артиллерии и минометов, 2362 единицы специальной военной автомобильной техники.

Накануне Конашенков сообщил, что российские войска уничтожили цеха по производству взрывчатых веществ и порохов для Вооруженных сил Украины в районе Павлограда. Также было поражено девять военных объектов и ликвидировано четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Гусаровка и Великая Камышеваха.

21 апреля ВС РФ уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), а также два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе города Запорожье.

С середины февраля в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных ухудшилась обстановка. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью и организовали эвакуацию мирных жителей в РФ. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

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