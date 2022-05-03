Пожар на складе в Московской области сняли с коптера. Соответствующие кадры во вторник, 3 мая, появились в распоряжении «Известий».

На представленной записи можно заметить масштаб разрушений от мощного пламени: склад полностью выгорел, за исключением части металлического каркаса ангара. В воздухе всё еще сохраняется задымление.

О возгорании в складском помещении стало известно ранее этим же днем, 3 мая. По данным источника «Известий», площадь пожара — 33,8 тыс. кв. м, информацию подтвердили в МЧС.

Тогда же источник отметил: складское здание арендовало издательство «Просвещение». В помещении хранилась печатная продукция, на оставшейся части площади — текстиль и бытовая техника компании «Сток Трейдинг».

В распоряжении редакции также появились кадры с возгоранием. На предоставленной региональным МЧС записи можно наблюдать процесс тушения пожара.

По последним данным, огонь локализован. В тушении пламени задействованы 109 человек и 37 единиц техники.