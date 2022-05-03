Появились кадры крупного пожара на складе в Московской области

Кадры с крупного пожара на складе в Московской области появились во вторник, 3 мая, в распоряжении «Известий».

На кадрах видны пламя, охватившее складские помещения, а также большой столб дыма от них. Отмечается, что в здании, где происходит пожар, частично обрушилась кровля.

О возгорании в складском помещении стало известно ранее этим же днем, 3 мая. Как отмечается, в ликвидации пожара задействованы около 100 сотрудников МЧС и 33 единицы техники.

По данным источника «Известий», площадь пожара — 33,8 тыс. кв. м.