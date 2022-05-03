Источник раскрыл подробности по аренде загоревшегося в Подмосковье склада

Склад в Московской области, на котором произошло крупное возгорание, арендовало издательство «Просвещение». В помещении хранилась печатная продукция, о чем во вторник, 3 мая, рассказал источник «Известий».

По сведениям собеседника, издательство арендовало половину одноэтажного комплекса в производственно-складском комплексе «Атлант Парк». На оставшейся части площади хранились текстиль и бытовая техника компании «Сток Трейдинг».

О возгорании в складском помещении стало известно ранее этим же днем, 3 мая. По данным источника «Известий», площадь пожара — 33,8 тыс. кв. м, информацию подтвердили в МЧС.

В распоряжении редакции также появились кадры с возгоранием. На предоставленной региональным МЧС записи можно наблюдать процесс тушения пожара.

В настоящий момент огонь локализован. В тушении пламени задействованы 109 человек и 37 единиц техники.