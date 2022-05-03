МЧС опубликовало кадры пожара на складе в Московской области

Кадры крупного пожара на складе в Московской области во вторник, 3 мая, опубликовало региональное МЧС.

На видеозаписи можно заметить процесс тушения пожара. Огонь распространился по всей большей части обозримой площади здания.

О возгорании в складском помещении стало известно ранее этим же днем, 3 мая. По данным источника «Известий», площадь пожара — 33,8 тыс. кв. м, информацию подтвердили в МЧС.

В распоряжении редакции также появились кадры с возгоранием.

В настоящий момент огонь локализован. В процессе были задействованы 109 человек и 37 единиц техники.