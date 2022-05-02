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Житель Рубежного рассказал о погибших в результате обстрела ВСУ

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Житель Рубежного Виктор Гарбар в понедельник, 2 мая, рассказал корреспонденту телеканала «Известия» Дмитрию Зименкину о погибших мирных гражданах в результате обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Это шли сюда на «товарку» со стороны Исполкома. И получился оттуда вэсэушный прилет. Три вот (погибших), тут похоронены, а один умер в Старобельске, не довезли до больницы парня. Ну все молодые. Один 1954 года, а те —1993-й, 1994-й — молодежь», — рассказал мужчина.

Погибших похоронили во дворе. Ополченцы сделали над могилами кресты и внесли имена в список. Людей перезахоронят, когда закончатся боевые действия.

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Ранее в этот день представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что за 75 дней эскалации в регионе погибли 97 мирных жителей, в том числе трое детей. Ранения различной степени тяжести получили 428 мирных жителей, в том числе 36 детей.

Ранее в этот день сообщалось, что украинские войска за 13 минут обстреляли два района Донецка. Сначала ВФУ выпустили четыре снаряда калибром 122 мм, а затем четыре снаряда ракеты из БМ-21 «Град».

1 мая представительство ДНР в СЦКК сообщило о ранении восьми мирных жителей в результате обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранее освобожденных территорий. В Мариуполе пострадали четыре мужчины от 48 до 75 лет, а также три женщины от 49 до 63 лет. В Волновахском районе пострадал 44-летний мужчина.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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