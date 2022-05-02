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В ДНР за 75 дней погибло почти 100 мирных жителей

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В Донецкой Народной Республике (ДНР) за 75 дней погибло почти 100 мирных жителей. Об этом в понедельник, 2 мая, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Спецоперация в Донбассе 2 мая. Текстовая трансляция
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«За 75 дней эскалации погибли 97 мирных жителей, в том числе трое детей. Ранения различной степени тяжести получили 428 мирных жителей, в том числе 36 детей», — говорится в сообщении.

Кроме того, за это время было повреждено 2958 жилых домостроений, 640 объектов гражданской инфраструктуры и 365 транспортных средств.

Ранее в этот день сообщалось, что украинские войска за 13 минут обстреляли два района Донецка. Сначала ВФУ выпустили четыре снаряда калибром 122 мм, а затем четыре снаряда ракеты из БМ-21 «Град».

1 мая представительство ДНР в СЦКК сообщило о ранении восьми мирных жителей в результате обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранее освобожденных территорий. В Мариуполе пострадали четыре мужчины от 48 до 75 лет, а также три женщины от 49 до 63 лет. В Волновахском районе пострадал 44-летний мужчина.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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