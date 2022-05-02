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В иракском Эрбиле обстреляли нефтеперерабатывающий завод

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Нефтеперерабатывающий завод компании Kar в иракском городе Эрбиль на севере страны в ночь на понедельник, 2 мая, подвергся ракетным ударам, по предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил телеканал «Ас-Сумария».

«В то время, когда иракцы наслаждаются безопасностью и готовятся отпраздновать благословенный Ид аль-Фитр (Ураза-байрам – исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан — Ред), банды террористов и преступников пытаются нарушить жизнь, запугать общество и угрожают стране», — говорится в сообщении издания.

Как передает канал сообщение воздушной обороны Ирака, объектом целенаправленной атаки стал нефтеперерабатывающий завод в этом городе, являющемся столицей Иракского Курдистана.

Сильный пожар вспыхнул в топливных хранилищах. О пострадавших не сообщается.

Представители иракских силовых структур уточнили, что пожарным удалось взять ситуацию под контроль.

18 апреля минобороны Турции объявило о начале новой военной операции против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. В операции задействованы силы спецназа и военно-воздушные силы. Основным оружием стали беспилотные летательные аппараты (БПЛА), ударные вертолеты и элементы артиллерийской техники.

Позднее, 18 апреля, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров заявил, что турецкая спецоперация в Ираке продлится несколько месяцев, а ее целью является разгром сил Рабочей партии Курдистана (РПК) в приграничной полосе.

В тот же день этот день турецкие военные нейтрализовали 19 членов РПК во время новой трансграничной операции на севере Ирака.

15 октября 2021 года турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна в будущем будет продолжать бороться с террористами и сирийским режимом «другими» способами. Тогда он сказал, что в Сирии усиливаются Рабочая партия Курдистана и «Силы народной самообороны» (СНС) благодаря поддержке со стороны коалиционных сил во главе с США.

Вооруженный конфликт с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана начался на турецкой земле в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.

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