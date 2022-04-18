Политолог прокомментировал турецкую спецоперацию в Ираке

Турецкая спецоперация в Ираке продлится несколько месяцев, а ее целью является разгром сил Рабочей партии Курдистана (РПК) в приграничной полосе. Об этом директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров заявил в понедельник, 18 апреля.

Он отметил, что военное крыло РПК действует в нескольких странах Ближнего Востока, в том числе в Турции.

«Основные силы сосредоточены на севере САР. В Ираке их штабы тоже располагаются в северной части — как раз там, где сейчас Анкара проводит спецоперацию», — сказал он в интервью RT.

Также эксперт отметил, что у США «достаточно гибкая позиция» относительно поддержки курдов. Он высказал мнение, что реакции Запада на конфликт может не быть.

«Возможно лишь символическое осуждение. Это в лучшем случае», — заявил он.

Ранее этот день турецкие военные нейтрализовали 19 членов РПК во время новой трансграничной операции на севере Ирака.

Ранения получили четверо турецких военнослужащих.

Турция относит Рабочую партию Курдистана к террористическим организациям и считает, что она является одной из главных угроз нацбезопасности. Военные Турции периодически наносят Ираку точечные удары по лагерям РПК, укрытиям, командным пунктам и оружейным складам.

18 апреля минобороны Турции объявило о начале новой военной операции против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. В операции задействованы силы спецназа и военно-воздушные силы. Основным оружием стали беспилотные летательные аппараты (БПЛА), ударные вертолеты и элементы артиллерийской техники, сообщает телеканал «360».

15 октября 2021 года турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна в будущем будет продолжать бороться с террористами и сирийским режимом «другими» способами. Тогда он сказал, что в Сирии усиливаются Рабочая партия Курдистана и «Силы народной самообороны» (СНС) благодаря поддержке со стороны коалиционных сил во главе с США.

Вооруженный конфликт с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана начался на турецкой земле в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.