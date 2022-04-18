Турция начала новую военную операцию против боевиков РПК в Ираке

Минобороны Турции объявило о начале новой военной операции против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Об этом 18 апреля сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на главу турецкого военного ведомства Хулуси Акара.

Как передало агенство, в операции задействованы силы спецназа и военно-воздушные силы. Основным оружием стали беспилотные летательные аппараты (БПЛА), ударные вертолеты и элементы артиллерийской техники.

Associated Press со ссылкой на Акара заявило, что турецкие самолеты успешно нанесли удары по укрытиям, бункерам, туннелям, пещерам и складам РПК.

«Операция успешно продолжается, как и планировалось. Цели, которые были поставлены на первом этапе, достигнуты... Мы полны решимости спасти нашу благородную нацию от террористической беды, которая преследовала нашу страну в течение 40 лет», — подчеркнул министр, слова которого приводит агентство.

Он заключил, что борьба Турции продолжится, пока не будет нейтрализован последний террорист.

15 октября прошлого года турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна в будущем будет продолжать бороться с террористами и силами режима в Сирии «другими» способами. По его словам, в Сирии усиливаются Рабочая партия Курдистана (РПК) и «Силы народной самообороны» (СНС) благодаря поддержке со стороны коалиционных сил во главе с США.

Несколькими днями ранее Эрдоган заявил, что Анкара теряет терпение из-за вылазок террористов. Страна готова своими силами ликвидировать угрозу в ближайшее время, отметил он.

Вооруженный конфликт с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.