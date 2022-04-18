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Турция начала новую военную операцию против боевиков РПК в Ираке

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Минобороны Турции объявило о начале новой военной операции против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Об этом 18 апреля сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на главу турецкого военного ведомства Хулуси Акара.

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Как передало агенство, в операции задействованы силы спецназа и военно-воздушные силы. Основным оружием стали беспилотные летательные аппараты (БПЛА), ударные вертолеты и элементы артиллерийской техники.

Associated Press со ссылкой на Акара заявило, что турецкие самолеты успешно нанесли удары по укрытиям, бункерам, туннелям, пещерам и складам РПК.

«Операция успешно продолжается, как и планировалось. Цели, которые были поставлены на первом этапе, достигнуты... Мы полны решимости спасти нашу благородную нацию от террористической беды, которая преследовала нашу страну в течение 40 лет», — подчеркнул министр, слова которого приводит агентство.

Он заключил, что борьба Турции продолжится, пока не будет нейтрализован последний террорист.

15 октября прошлого года турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна в будущем будет продолжать бороться с террористами и силами режима в Сирии «другими» способами. По его словам, в Сирии усиливаются Рабочая партия Курдистана (РПК) и «Силы народной самообороны» (СНС) благодаря поддержке со стороны коалиционных сил во главе с США.

Несколькими днями ранее Эрдоган заявил, что Анкара теряет терпение из-за вылазок террористов. Страна готова своими силами ликвидировать угрозу в ближайшее время, отметил он.

Вооруженный конфликт с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.

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