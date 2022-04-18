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Турция нейтрализовала 19 террористов РПК в ходе военной операции в Ираке

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Турецкие военные в понедельник, 18 апреля, нейтрализовали 19 членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время новой трансграничной операции на севере Ирака. Об этом сообщает турецкое минобороны.

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«По предварительным данным, в ходе спецоперации «Коготь-Замок» были нейтрализованы 19 террористов. Ранения получили четыре наших военнослужащих», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В северной части Ирака Вооруженные силы Турции начали новую военную операцию против членов РПК с воскресенья на понедельник, 17-18 апреля. Отмечается, что в ней задействованы ВВС Турции и спецназ. Турецкие истребители нанесли авиаудары по регионам Метина, Зап и Авашин на территории Ирака.

Министр нацобороны Турции Хулуси Акар подчеркнул, что цели начального этапа уже достигнуты. Он дополнил, что основная цель турков — уничтожить террористов. Акар обратил также внимание на то, что военные Турции проявляют максимальную осторожность ради безопасности мирного населения, окружающей среды, а также культурных и религиозных объектов.

Турция относит Рабочую партию Курдистана к террористическим организациям и считает, что она является одной из главных угроз нацбезопасности. Военные Турции периодически наносят Ираку точечные удары по лагерям РПК, укрытиям, командным пунктам и оружейным складам.

18 апреля турецкое агентство Anadolu сообщило, что Минобороны Турции объявило о начале новой военной операции против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Как передало агентство, в операции задействованы силы спецназа и военно-воздушные силы. Основным оружием стали беспилотные летательные аппараты (БПЛА), ударные вертолеты и элементы артиллерийской техники.

15 октября 2021 года турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна в будущем будет продолжать бороться с террористами и сирийским режимом «другими» способами. Тогда он сказал, что в Сирии усиливаются Рабочая партия Курдистана (РПК) и «Силы народной самообороны» (СНС) благодаря поддержке со стороны коалиционных сил во главе с США.

Несколькими днями ранее Эрдоган заявил, что Анкара теряет терпение из-за вылазок террористов. Страна готова своими силами ликвидировать угрозу в ближайшее время, отметил он.

Вооруженный конфликт с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) начался на турецкой земле в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.

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