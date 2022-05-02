Военные медики ЛНР спасли жизнь пострадавшему от обстрелов ВСУ

Российские военные подразделения медицинской службы на базе военного госпиталя на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) оказывают медицинскую помощь местным жителям, пострадавшим в ходе обстрелов со стороны ВСУ.

Так, к военным медикам был доставлен местный житель с многочисленными ранениями в результате минометного обстрела. Специалисты медицинского отряда особого назначения извлекли осколки, обработали раны, стабилизировали состояние пациента и спасли ему жизнь.

Помимо этого, военнослужащие военной полиции Центрального военного округа совместно с военнослужащими Народной милиции Луганской Народной Республики доставили жителям освобожденных населенных пунктов ЛЕНР гуманитарную помощь.

В частности, мирные жители получили продовольственные наборы, средства гигиены, книги и организовали концерт для жителей, которые вынужденно оставили свои дома и находятся в центрах временного размещения.

Также в ЛНР военные провели акцию, в ходе которой раздали участникам мероприятия георгиевские ленточки как символ памяти о победе в Великой Отечественной войне.

Ранее, 22 апреля, военные хирурги рассказали «Известиям», с какими трудностями во время своей работы они столкнулись при попадании осколков от украинской «Точки-У» в мобильный госпиталь. По словам военного хирурга Романа Неживова, во время обстрела все хирурги и все медсестры находились в бронежилетах, выполняли сложные оперативные вмешательства, на них была оказана двойная нагрузка психологическая: обстрел и сама операция.

6 апреля российские военные врачи спасли жителя города Изюм, прикрывшего своим телом детей в ходе украинского артиллерийского обстрела. Отмечается, что раненому мужчине оперативно провели операцию в полевом госпитале, и благодаря оперативности и профессионализму военных медиков Геннадий остался жив.

Ранее, 4 апреля, заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин рассказал о наращивании гуманитарной помощи населению Украины.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».