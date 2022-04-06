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Российские военврачи рассказали о спасении жителя Изюма

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Российские военные врачи спасли жителя города Изюм, прикрывшего своим телом детей в ходе украинского артиллерийского обстрела. Об этом в среду, 6 апреля, сообщило Минобороны РФ.

Отмечается, что раненому мужчине оперативно провели операцию в полевом госпитале и благодаря оперативности и профессионализму военных медиков Геннадий остался жив.

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«Поступил гражданин Украины. У него было подозрение на проникающие ранение живота и груди, а также осколочные ранения конечностей. С помощью прибора УЗИ был обнаружен осколок. Мы его извлекли, обработали рану брюшной полости. Затем мы обработали ранения конечностей, тоже там небольшие осколки были. Сейчас состояние пациента удовлетворительное, он в сознании, прогноз по его состоянию благоприятный. Всего четыре осколка было», — рассказал хирург военного полевого госпиталя Леонард.

Сам пострадавший после операции пояснил, как всё произошло. По его словам, он помогал детям прятаться от налетов и бомбежек. В тот день он вывел детей из бомбоубежища немного подышать свежим воздухом. И уже когда они возвращались, назад начался обстрел.

«И получается, только я их завел, осталось, может там 2–3, четыре девочки наверху, и тут как начало это всё. Я девочек собой как бы прикрыл, чтобы они забежали. Были яркие вспышки. Скорее всего, кассетная» — отметил Геннадий.

Всего за время работы российского военного полевого госпиталя в городе Изюм к медикам обратилось более тысячи граждан Украины, пострадавших от украинских вооруженных сил и боевиков.

Ранее, 4 апреля, заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин рассказал о наращивании гуманитарной помощи населению Украины.

2 апреля российские военные впервые доставили гуманитарную помощь жителям города Изюма Харьковской области и его окрестностей. Общий объем груза составил более 45 т. Населению были переданы предметы первой необходимости и продуктовые наборы, включая детское питание и жизненно важные медикаменты.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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