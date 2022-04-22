Российские военные врачи рассказали о своей работе в условиях спецоперации

Военные хирурги в пятницу, 22 апреля, рассказали корреспонденту «Известий» Ярославу Богату о том, с какими трудностями во время своей работы они столкнулись при попадании осколков от украинской «Точки-У» в мобильный госпиталь.

В ходе сложнейшей операции осколок перебил кислородное оборудование, что значительно усложнило спасение жизни пациента. Основной удар от поражающих элементов, врачи взяли на себя.

По словам командира медицинского отряда специального назначения Марата Хатагова, в тот день его самого и многих его подчиненных контузило.

«Были машины, которые загорелись, одна из машин. В ней находились холодильники с кровью. И загорелась. Мои доктор, отвечающий за кровь, и личный состав, рискуя своей жизнью, достали эту кровь», — отметил он.

Через 30-40 минут после начала операции радиоэфире было объявлено о повторном ракетном ударе, но врачи приняли решение остаться на рабочих местах и оказывать медицинскую помощь.

Как именно работала медицинская бригада, рассказал хирург Роман Неживов. Его команде пришлось оперировать напарника, тоже хирурга, которому осколок попал в грудь.

«Проводился обстрел, все хирурги и все медсестры находились в бронежилетах, выполнялись сложные оперативные вмешательства, двойная нагрузка психологическая, обстрел и сама операция», — вспоминает он. Тогда всех удалось спасти.

Однако у врачей много работы даже тогда, когда с передовой никого не привозят. Медики помогают местным жителям и раненым украинским пленным. Последние очень удивляются такому поведению российских специалистов.

«Были очень тяжелые, у которых мысли не проскакивали, но потом приходили в себя и были удивлены, что они на операционном столе, вышли с наркоза, их прооперировали, и они живы их спасли. Им переливали кровь. Были удивлены и поэтому им было до слез обидно», — подчеркнул Хатагов.

В настоящий момент госпиталь передислоцирован, поскольку украинские военные периодически обстреливают объекты с красным крестом.

«Недавно, сбили три ракеты, которые летели на нас. Ну такое бывает, да, но становится реже», — пояснил начальник группы отделения анестезиологии и реанимации медицинского отряда специального назначения Виталий Назарко.

Но даже в такие моменты медики продолжают исполнять свой врачебный долг.

Ранее, 19 апреля, удивление человеческому отношению в плену выразил матрос 36-й бригады морской пехоты ВСУ Юрий Андриенко. Он также поблагодарил российских врачей за помощь. Другой пленный морпех Юрий Подаванский, он был удивлен, что врачи обращаются с ним очень хорошо. Он отметил, что украинские раненые лежат наравне с российскими.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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