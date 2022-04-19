Солдаты ВСУ рассказали о хорошем отношении в военном госпитале России

Раненные солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), попавшие в российский военный госпиталь, во вторник, 19 апреля, признались, что были удивлены хорошим отношением к себе.

По их словам, на Украине им рассказывали о пытках, избиениях и унижениях в российском плену.

«Подорвался на своей растяжке. Пролежал два дня на бетоне. Потом меня нашли ополченцы (республик Донбасса. — Ред.). И они привезли меня в госпиталь. Когда привезли, я был в шоке из-за отношения. Как обычным людям, мне сделали перевязку, еще какие-то хирургические вещи», — заявил матрос 36-ой бригады морской пехоты ВСУ Юрий Андриенко.

Он также поблагодарил российских врачей за помощь.

По словам военнослужащего 36-й бригады морской пехоты ВСУ Юрия Подаванского, он был удивлен, что врачи обращаются с ним очень хорошо.

«Нас приняли российские военнослужащие. У меня было тяжелое ранение по ногам. Когда они пришли, всю первую помощь дали мне и ребятам, которые были со мной. <…> После этого нас привезли в госпиталь для оказания квалифицированной медицинской помощи. Кормят хорошо <…> Я даже не ожидал, потому что нам говорили совсем другое. Обращение очень хорошее. Мы лежим наравне с их ранеными», — заявил военный.

15 апреля Следственный комитет РФ заявил о более чем тысяче сдавшихся в плен украинских военнослужащих, которые в настоящее время содержатся в России. Большинство из них допрошены следователями. Среди допрошенных — пять командиров бригад ВСУ, принимавших участие в боевых действиях против населения Донбасса.

С середины февраля в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных ухудшилась обстановка. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью и организовали эвакуацию мирных жителей в РФ. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

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