Россияне подали более 1,1 млн заявлений на выплату семьям с детьми от 8 до 17 лет

Для получения новой выплаты для малообеспеченных семей с детьми от 8 до 17 лет в России уже подано свыше 1,1 млн заявлений на 1,6 млн детей. Об этом сообщил 1 мая глава Минтруда Антон Котяков.

«Уже поступило свыше 1,1 млн заявлений, из них 923 тыс. были заполнены на портале «Госуслуги» с 26 по 30 апреля. Граждане могут заполнить заявление онлайн через портал «Госуслуги» или лично в отделениях Пенсионного фонда России (ПФР) или МФЦ», — сказал Котяков журналистам.

Министр труда также напомнил, что в майские праздники клиентские службы ПФР продолжают работать. Как отметил Котяков, пособие рассчитывается с 1 апреля. Семьям, которые обратились за выплатой в мае, начисление будет произведено за два месяца. А если родители подадут заявление только в сентябре, то денежные средства от государства поступят сразу за полгода — с апреля по сентябрь.

Срок рассмотрения заявления составляет 10 рабочих дней, хотя он может быть продлен, если для сбора данных требуется больше времени. Пособие на детей от 8 до 17 лет рассчитано на малообеспеченные семьи. Выплаты назначаются по итогам комплексной оценки нуждаемости.

Ранее сообщалось, что в России с 1 мая 2022 года поднимут часть пенсий, введут новое пособие и изменят ставку по ипотеке. Малообеспеченные семьи с детьми от 8 до 17 лет смогут подать заявление в Пенсионный фонд РФ. Размер пособия зависит от дохода семьи, он составит от 50 до 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.

31 марта соответствующий указ о ежемесячной выплате семьям с детьми указанного возраста в рамках помощи нуждающимся в социальной поддержке подписал президент РФ Владимир Путин.

До этого, 27 апреля, Путин заявил, что в скором времени будут приняты решения по индексации пенсий.

Ранее, 11 апреля, российский лидер поручил добиться в 2022 году снижения уровня бедности и неравенства по доходам населения.