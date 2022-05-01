Прямой эфир
Мир
В Херсоне нашли склад с делами арестованных за георгиевские ленты
Авто
Движение в центре Москвы ограничат в ночь на 2 мая из-за Ураза-байрама
Спорт
Путин вручил фигуристке Валиевой подарок к 16-летию
Мир
МИД Дании вызвал посла РФ в связи с якобы нарушением воздушных границ
Мир
В Мелитополе подняли знамя Победы
Мир
Вышедшая с «Азовстали» женщина заявила об отсутствии информации о гумкоридорах
Мир
СКР установил причастность шести командиров ВСУ к преступлениям в Донбассе
Мир
The Telegraph предрекла раздел мира на два враждующих экономических блока
Мир
С территории «Азовстали» в Мариуполе эвакуировали 80 мирных граждан
Экономика
Венгрия и еще девять стран открыли счета для оплаты газа РФ в рублях
Мир
Финляндия объявила о планах укрепить заграждения на границе с Россией

Россияне подали более 1,1 млн заявлений на выплату семьям с детьми от 8 до 17 лет

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Для получения новой выплаты для малообеспеченных семей с детьми от 8 до 17 лет в России уже подано свыше 1,1 млн заявлений на 1,6 млн детей. Об этом сообщил 1 мая глава Минтруда Антон Котяков.

Сильное плечо: как поддержат семьи с детьми в 2022 году
Размер федеральных и региональных пособий увеличится

«Уже поступило свыше 1,1 млн заявлений, из них 923 тыс. были заполнены на портале «Госуслуги» с 26 по 30 апреля. Граждане могут заполнить заявление онлайн через портал «Госуслуги» или лично в отделениях Пенсионного фонда России (ПФР) или МФЦ», — сказал Котяков журналистам.

Министр труда также напомнил, что в майские праздники клиентские службы ПФР продолжают работать. Как отметил Котяков, пособие рассчитывается с 1 апреля. Семьям, которые обратились за выплатой в мае, начисление будет произведено за два месяца. А если родители подадут заявление только в сентябре, то денежные средства от государства поступят сразу за полгода — с апреля по сентябрь.

Срок рассмотрения заявления составляет 10 рабочих дней, хотя он может быть продлен, если для сбора данных требуется больше времени. Пособие на детей от 8 до 17 лет рассчитано на малообеспеченные семьи. Выплаты назначаются по итогам комплексной оценки нуждаемости.

Ранее сообщалось, что в России с 1 мая 2022 года поднимут часть пенсий, введут новое пособие и изменят ставку по ипотеке. Малообеспеченные семьи с детьми от 8 до 17 лет смогут подать заявление в Пенсионный фонд РФ. Размер пособия зависит от дохода семьи, он составит от 50 до 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.

31 марта соответствующий указ о ежемесячной выплате семьям с детьми указанного возраста в рамках помощи нуждающимся в социальной поддержке подписал президент РФ Владимир Путин.

До этого, 27 апреля, Путин заявил, что в скором времени будут приняты решения по индексации пенсий.

Ранее, 11 апреля, российский лидер поручил добиться в 2022 году снижения уровня бедности и неравенства по доходам населения.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022