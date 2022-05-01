Прямой эфир
Мир
Командование Воздушных сил Украины признало «призрак Киева» фейком
Мир
Глава МИД Германии назвала условие для отмены антироссийских санкций
Экономика
«Молдовагаз» сообщила о штатных поставках газа в Молдавию
Мир
СК РФ проверит информацию о преступлениях украинских националистов
Интернет
Приставы завели в отношении Google дело о взыскании штрафа в 7,2 млрд рублей
Экономика
Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 9%
Экономика
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам
Мир
ВС РФ ракетами «Оникс» уничтожили ангар с западным оружием в районе Одессы
Мир
Росгвардия на юге Украины задержала 94 причастных к нацорганизациям человек
Мир
На Украине приказали закрыть часть портов на Черном и Азовском морях
Мир
С близлежащих к «Азовстали» домов эвакуированы еще 46 человек
Сюжет:

Американский экономист предупредил ЕС об опасности эмбарго на нефть и газ из РФ

Экономист из США Сакс предупредил ЕС об опасности введения эмбарго на нефть и газ из РФ
0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Введение полного эмбарго на энергоресурсы из России негативно скажется на европейской экономике. Такое мнение 1 мая выразил американский экономист Джеффри Сакс в беседе с итальянским изданием Corriere della Sera.

Стороннее предложение: стоит ли России бояться давления Запада на Индию
Кто и как уговаривает Нью-Дели прервать экономическое сотрудничество с Москвой

Он отметил, что данная мера не сильно повлияет на разрешение украинского конфликта, однако «с большой вероятностью приведет к рецессии Европы».

При этом Сакс считает, что Евросоюз (ЕС) должен действовать «более решительно для достижения мирного соглашения».

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в шестой пакет санкций Евросоюза против России может войти эмбарго на российскую нефть.

Днем ранее газета The New York Times со ссылкой на источники из круга официальных лиц и дипломатов ЕС сообщила, что Евросоюз планирует начать поэтапное введение эмбарго на импорт нефти из России уже в начале мая.

Тогда же издание Der Spiegel сообщило, что ЕC достигнет целевых показателей по заполнению газовых хранилищ к зиме, только если европейская промышленность откажется от газа весной и летом 2022 года. Уточнялось, что при условии сокращения поставок из РФ для заполнения газовых хранилищ Европы на 63% к 1 августа все металлургические, химические или цементные заводы в ЕС должны быть отключены от газа с нынешнего момента до конца июля, а газовые электростанции должны будут остановить работу практически на весь июль.

В тот же день министр финансов РФ Антон Силуанов заверил, что снижение потребления российского газа в странах ЕС не приведет к разбалансировке бюджета РФ, так как поставки топлива увеличатся по другим направлениям. При этом, по его мнению, Европа не сможет отказаться от российского газа в ближайшее время.

Западные страны продолжают ужесточать антироссийские санкции на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022