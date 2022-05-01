Американский экономист предупредил ЕС об опасности эмбарго на нефть и газ из РФ

Введение полного эмбарго на энергоресурсы из России негативно скажется на европейской экономике. Такое мнение 1 мая выразил американский экономист Джеффри Сакс в беседе с итальянским изданием Corriere della Sera.

Он отметил, что данная мера не сильно повлияет на разрешение украинского конфликта, однако «с большой вероятностью приведет к рецессии Европы».

При этом Сакс считает, что Евросоюз (ЕС) должен действовать «более решительно для достижения мирного соглашения».

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в шестой пакет санкций Евросоюза против России может войти эмбарго на российскую нефть.

Днем ранее газета The New York Times со ссылкой на источники из круга официальных лиц и дипломатов ЕС сообщила, что Евросоюз планирует начать поэтапное введение эмбарго на импорт нефти из России уже в начале мая.

Тогда же издание Der Spiegel сообщило, что ЕC достигнет целевых показателей по заполнению газовых хранилищ к зиме, только если европейская промышленность откажется от газа весной и летом 2022 года. Уточнялось, что при условии сокращения поставок из РФ для заполнения газовых хранилищ Европы на 63% к 1 августа все металлургические, химические или цементные заводы в ЕС должны быть отключены от газа с нынешнего момента до конца июля, а газовые электростанции должны будут остановить работу практически на весь июль.

В тот же день министр финансов РФ Антон Силуанов заверил, что снижение потребления российского газа в странах ЕС не приведет к разбалансировке бюджета РФ, так как поставки топлива увеличатся по другим направлениям. При этом, по его мнению, Европа не сможет отказаться от российского газа в ближайшее время.

Западные страны продолжают ужесточать антироссийские санкции на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»