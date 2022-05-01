Лёва из «Би-2» не ответил на вопрос о срыве концерта в Омске из-за буквы Z

Фронтмен группы «Би-2» Лёва 1 мая не ответил на вопрос «Известий» о том, почему был отменен концерт в Омске.

Ранее сообщалось, что коллектив отказался выступать из-за баннера с буквой Z.

Также музыкант проигнорировал вопрос о причинах увольнения постановщика Давида Мисакяна — с ним расторгли договор сразу после того, как он поддержал специальную операцию по защите Донбасса.

Группа «Би-2» объявила об отмене концерта в Омске 28 апреля. Как рассказывали сами музыканты, они прилетели в город за сутки до начала концерта и были готовы уже его начинать. Однако выйти на сцену им не дали. При этом, кто запретил и чем это было аргументировано, не уточнили.

Как рассказал первый заместитель министра по делам молодежи, физкультуры и спорта Омской области Иван Колесник, «Би-2» соглашалась провести концерт, если баннер с буквой Z на площадке мероприятия останется завешен черной тканью, которую коллектив повесил ночью, свои действия они ни с кем предварительно не согласовывали. Колесник подчеркнул, что музыканты не принимали никаких компромиссных вариантов, которые предлагали им руководители площадки.

При этом официально группа не озвучила, что причина отмены выступления крылась именно в этом. 30 апреля Лёва Би-2 впервые прокомментировал отказ коллектива проводить концерт в Омске. Он отметил, что вся информация по этому вопросу размещена на страницах группы в соцсетях. На остальные вопросы о причинах срыва концерта группы Лёва отказался отвечать или давал невразумительные ответы.

Российский певец и музыкант Денис Майданов заявил 1 мая, что был удивлен таким поведением рок-группы. Музыкант пояснил, что если группа просила завесить баннер с буквой Z, то это говорит о том, что «Би-2» идут против позиции 80% граждан и государственного курса.

2 марта Министерство обороны РФ рассказало, что обозначают символы на российской технике в спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Так, в символе Z зашифрована фраза «За победу», буква V означает выражение «Сила в правде». Еще одна V значит «Задача будет выполнена».