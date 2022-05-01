Прямой эфир

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сбербанк с 1 мая снизил ставки по потребительским кредитам, минимальная ставка теперь составляет 17,9%. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба банка.

Клади на место: россиян призывают открывать вклады в банках
Эксперты разошлись во мнениях, поможет ли это сберечь накопления граждан

«С 1 мая Сбербанк снизил процентные ставки по программам потребительского кредитования для всех категорий заемщиков. Снижение составило 2 п.п. Теперь минимальная ставка по потребительскому кредиту составляет 17,9% годовых, она доступна для клиентов, получающих зарплату в Сбербанке», — говорится в сообщении.

Также Сбербанк снизил ставки по основным вкладам на 4 п.п. Теперь максимальная ставка по вкладам у Сбербанка составляет 12%, тогда как ранее она достигала 16%.

До этого Сбербанк снизил ставки по вкладам 10 апреля, тогда максимальная из них по рублевому депозиту упала с 19 до 16%. Отмечалось, что снижение процентной ставки объявлено, чтобы адаптировать условия по своим продуктам к рыночной ситуации.

29 апреля Банк России снизил ключевую ставку на 300 базисных пунктов, с 17 до 14% годовых. В ЦБ рассказали, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность.

Указывается, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом ЦБ видит пространство для снижения ключевой ставки в 2022 году. Следующее заседание совета директоров Банка России по уровню ключевой ставки запланировано на 10 июня.

18 марта из документов Банка России стало известно, что средняя ставка по вкладам в крупнейших банках РФ в первой декаде марта достигла исторического максимума в 20,51%. В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк «ФК Открытие», Райффайзенбанк, Тинькофф Банк, Московский кредитный банк и Промсвязьбанк. Согласно данным ЦБ, ставка в третьей декаде февраля находилась на уровне 8,59%.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022