Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам

Сбербанк с 1 мая снизил ставки по потребительским кредитам, минимальная ставка теперь составляет 17,9%. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба банка.

«С 1 мая Сбербанк снизил процентные ставки по программам потребительского кредитования для всех категорий заемщиков. Снижение составило 2 п.п. Теперь минимальная ставка по потребительскому кредиту составляет 17,9% годовых, она доступна для клиентов, получающих зарплату в Сбербанке», — говорится в сообщении.

Также Сбербанк снизил ставки по основным вкладам на 4 п.п. Теперь максимальная ставка по вкладам у Сбербанка составляет 12%, тогда как ранее она достигала 16%.

До этого Сбербанк снизил ставки по вкладам 10 апреля, тогда максимальная из них по рублевому депозиту упала с 19 до 16%. Отмечалось, что снижение процентной ставки объявлено, чтобы адаптировать условия по своим продуктам к рыночной ситуации.

29 апреля Банк России снизил ключевую ставку на 300 базисных пунктов, с 17 до 14% годовых. В ЦБ рассказали, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность.

Указывается, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом ЦБ видит пространство для снижения ключевой ставки в 2022 году. Следующее заседание совета директоров Банка России по уровню ключевой ставки запланировано на 10 июня.

18 марта из документов Банка России стало известно, что средняя ставка по вкладам в крупнейших банках РФ в первой декаде марта достигла исторического максимума в 20,51%. В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк «ФК Открытие», Райффайзенбанк, Тинькофф Банк, Московский кредитный банк и Промсвязьбанк. Согласно данным ЦБ, ставка в третьей декаде февраля находилась на уровне 8,59%.