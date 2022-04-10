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Сбербанк объявил о снижении ставок по вкладам

Сбербанк снизил максимальную ставку по рублевым вкладам с 19% до 16%
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Сбербанк снизил ставки по вкладам, в результате чего максимальная из них по рублевому депозиту упала с 19 до 16%. Об этом говорится в сообщении на сайте кредитной организации в воскресенье, 10 апреля.

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Согласно комментарию самого финансового учреждения, снижение процентной ставки объявлено с текущего дня и сделано для того, чтобы адаптировать условия по своим продуктам к рыночной ситуации.

«Небольшие изменения коснулись и ставок по вкладам, при этом они по-прежнему остаются достаточно выгодными для наших клиентов», — сообщил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

Самая выгодная ставка доступна при наличии годовой подписки на сервисы по программе «СберПрайм+» и при открытии вклада онлайн на срок до трех месяцев. При этом на срок до полугода максимальная ставка составит 14%, а до года — 12%.

8 апреля ЦБ понизил базовую ставку до 17% годовых. Решение объяснили тем, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и риски для финансовой стабильности сохраняются, хотя уже и перестали нарастать. Сбербанк отреагировал на это, изменив значения для своих потребительских кредитов: теперь минимальная ставка для всех категорий заемщиков составит 19,9 процента.

18 марта из документов Банка России стало известно, что средняя ставка по вкладам в крупнейших банках РФ в первой декаде марта достигла исторического максимума в 20,51%. В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк «ФК Открытие», Райффайзенбанк, Тинькофф Банк, Московский кредитный банк и Промсвязьбанк. Согласно данным ЦБ, ставка в третьей декаде февраля находилась на уровне 8,59%.

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