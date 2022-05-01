Прямой эфир
Мир
США и Великобритания провели переговоры по «китайской угрозе» Тайваню
Спорт
Mirror узнал о возможном возвращении Роналду в «Реал Мадрид»
Мир
Блинкен и Кулеба обсудили возвращение дипломатов США на Украину
Мир
Грузия захотела большей политической поддержки от США
Армия
Отличившимся в ходе спецоперации военным ЦВО вручили госнаграды
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 1 мая
Мир
Огонь от лесного пожара подобрался к Лас-Вегасу в Нью-Мексико
Общество
Эксперт назвал «стелс-Омикрон» самым заразным штаммом за пандемию
Мир
Bloomberg раскрыл содержание шестого пакета санкций ЕС против России
Общество
В РФ с 1 мая введут новое пособие на детей и изменят ставку по ипотеке
Армия
Отличившимся в ходе спецоперации военным ЮВО вручили госнаграды

Врач рассказала об опасности пониженного давления

Врач-терапевт Иванова: низкое давление может свидетельствовать о возникновении заболеваний
0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пониженное давление может свидетельствовать о ряде тяжелых заболеваний и провоцировать их. Об этом в воскресенье, 1 мая, рассказала врач-терапевт Клиники МЕДСИ Евгения Иванова агентству «Прайм».

Пищевой блок: что есть для нормализации давления
Врачи рассказали о рационе для гипертоников и гипотоников

Она подчеркнула, что артериальная гипотензия — это снижение давления на 20% от привычных значений.

По словам Ивановой, при снижении давления нарушается кровоснабжение сосудов головного мозга, в ряде случаев оно может повышать риск развития таких заболеваний, как стенокардия, ишемический инсульт, почечная недостаточность.

Врач подчеркнула, что артериальную гипотензию можно разделить на острую и хроническую.

«Для острой характерно резкое падение артериального давления, возникающее при коллапсе, из-за снижения функции сердца, тонуса сосудов и уменьшения объема циркулирующей крови. Такое состояние может возникать вследствие острого инфаркта миокарда, тромбоэмболии легочной артерии, тяжелых нарушений ритма сердца», — пояснила терапевт.

Хроническую артериальную гипотензию также подразделяют на физиологическую и патологическую. Физиологическая не приводит к изменению самочувствия и снижению работоспособности, в то время как патологическая сопровождается головной болью, головокружением, общей слабостью, повышенной утомляемостью, нарушением сна и потливостью.

Кроме того, врач рассказала, что патологическая артериальная гипотензия может развиваться вследствие переутомления или перенапряжения, а также по причине инфекционных заболеваний, анемии, заболеваний сердечно-сосудистой системы и других.

5 декабря 2021 года немецкий врач, член правления организации Bavarian Heart Attack Network Роберт Швингер заявил, что пониженное давление может привести к сердечному приступу. К симптомам пониженного давления врач отнес шум в ушах, слабость, головные бои и аритмию. При обнаружении этих симптомов Швингер советует обратиться к медикам.

1 декабря того же года врач и телеведущий Андрей Продеус рассказал «Известиям», что, чтобы справиться с пониженным давлением, достаточно 40 минут физической нагрузки в день и нескольких чашек кофе. По словам специалиста, если у человека понизилось давление, лучше всего обратиться к доктору и выяснить причины этого явления. Чаще всего причиной пониженного давления становится слабый тонус сосудов. Тогда самостоятельно поднять его можно с помощью физической нагрузки не менее 40 минут в день и напитков, содержащих кофеин, добавил врач.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022