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Врач назвал способы справиться с пониженным давлением

Врач Продеус рассказал, что делать при пониженном давлении
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Чаще всего, чтобы справиться с пониженным давлением, достаточно 40 минут физической нагрузки в день и нескольких чашек кофе. Об этом «Известиям» 1 декабря рассказал врач и телеведущий Андрей Продеус.

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По словам специалиста, если у человека понизилось давление, лучше всего обратиться к доктору и выяснить причины этого явления. Чаще всего причиной пониженного давления становится слабый тонус сосудов. Тогда самостоятельно поднять его можно с помощью физической нагрузки не менее 40 минут в день и напитков, содержащих кофеин, добавил врач.

«У пациентов с пониженным давлением чаще всего нарушен тонус сосудов, поэтому нужно заниматься упражнениями, которые улучшают их состояние. Самое распространенное понижение давления, или, другими словами, гипотония, при которой давление опускается до уровня 100 на 70. Она не опасна», — разъяснил Продеус.

При этом он призвал помнить, что кроме состояния сосудов причиной понижения давления может стать недостаточно сильный выброс крови из сердца. В таком случае необходима консультация кардиолога и назначение соответствующих препаратов.

Ранее, 19 сентября, кардиолог Ольга Козлова назвала уязвимые для сердечно-сосудистых заболеваний категории людей. Специалист подчеркнула, что проблемы с сердцем и сосудами могут наблюдаться не только у пожилых, но и у молодых людей.

Помимо них в зоне риска пациенты в состоянии гиподинамии, указала кардиолог. Козлова вместе с тем добавила, что наличие онкологических заболеваний — вовсе не повод снижать физическую активность, особенно при хорошем самочувствии.

В августе врач-эндокринолог Мария Васильева рассказала, что комфорт человеческого организма зависит от влажности воздуха, температуры и атмосферного давления и изменение какого-либо из этих параметров может сопровождаться физическим недомоганием.

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