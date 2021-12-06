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Врач рассказал об опасности пониженного давления

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Пониженное давление не так опасно, как гипертония, однако оно может привести к сердечному приступу. Об этом 5 декабря рассказал немецкий врач, член правления организации Bavarian Heart Attack Network Роберт Швингер.

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Швингер отметил, что гипотония не считается заболеванием, однако может влиять на здоровье. При этом точных данных о доле людей с пониженным давлением нет.

«Гипотензия может быть самостоятельным заболеванием, особенно у худых и высоких людей, не занимающихся спортом. Кроме того, ее может вызвать и другой недуг, например, дисфункция щитовидки, сердечно-сосудистые болезни и нейрогенные расстройства», — сказал Швингер изданию Focus.

К симптомам пониженного давления врач отнес шум в ушах, слабость, головные бои и аритмию. При обнаружении этих симптомов Швингер советует обратиться к медикам.

Ранее, 1 декабря, врач и телеведущий Андрей Продеус рассказал «Известиям»: чтобы справиться с пониженным давлением, достаточно 40 минут физической нагрузки в день и нескольких чашек кофе.

По словам специалиста, если у человека понизилось давление, лучше всего обратиться к доктору и выяснить причины этого явления. Чаще всего причиной пониженного давления становится слабый тонус сосудов. Тогда самостоятельно поднять его можно с помощью физической нагрузки не менее 40 минут в день и напитков, содержащих кофеин, добавил врач.

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