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Грузия захотела большей политической поддержки от США

Президент Зурабишвили: Грузия просит США о большей политической поддержке
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Грузия не ставит вопрос о расширении военной помощи со стороны США, но просит о большей политической поддержке на фоне событий на Украине. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщила президент страны Саломе Зурабишвили.

«Это неслыханный вид давления»
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По ее словам, она не видит оснований для начала новых военных действий со стороны Вооруженных сил РФ, однако не исключила «игры на нервах».

«Россия показывает, что даже если она сосредоточена на Украине, она не забывает Молдову и [Грузию]. Так что, опять же, наши западные партнеры, со своей стороны, не должны забывать о Грузии», — приводит ее слова американское издание The Hill.

Зурабишвили также предположила, что большее количество упоминаний Грузии со стороны США было бы важным сигналом для Москвы.

Кроме того, она подтвердила, что в Тбилиси не намерены отказываться от своих евроатлантических устремлений.

«Как маленькая страна, живущая по соседству с Россией,<...> мы не можем сказать «нет» гарантиям безопасности»», — отметила Зурабишвили, говоря про Южную Осетию и Абхазию, независимость которых планирует признать РФ.

Ранее, 12 апреля, президент Южной Осетии сообщил, что в случае присоединения республики к России реакция Грузии будет «истеричной». Он подчеркнул, что грузинская сторона сделала всё, чтобы утвердить народ Южной Осетии в ее стремлении вернуться в состав России.

Накануне премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия не собирается открывать «второй фронт» против России из-за ситуации вокруг Украины.

До этого, 8 апреля, спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили отказался посещать украинскую Бучу. Он назвал неуместным приглашение своего украинского коллеги Руслана Стефанчука из-за действий властей Украины в отношении республики.

31 марта президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страна принимает участие во всех международных санкциях, которые были введены против России из-за спецоперации по защите жителей Донбасса.

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