Женщина погибла в результате взрыва бомбы в микроавтобусе в Кабуле

В результате взрыва бомбы в микроавтобусе в столице Афганистана 30 апреля погибла женщина, еще три пассажира пострадали.

«Одна женщина была убита и еще трое ранены», — сказал агентству Reuters представитель командующего Кабулом Халид Задран..

Террористическая группировка «Исламское государство​​» (ИГИЛ, ИГ, запрещена в РФ) уже взяла на себя ответственность за данный взрыв.

Данный инцидент со взрывом в афганской столице стал вторым за прошедшие два дня. В минувшую пятницу в мечети в Кабуле жертвами взрыва бомбы стали более 50 человек.

22 апреля в мечети в провинции Кундуз на севере Афганистана произошел взрыв. Погибли 33 человека, в том числе дети По данным газеты «Хашт-э субх», взрыв совершил террорист-смертник.

Взрыв стал третьим за последние сутки.

До этого, 20 апреля, взрыв прогремел в столице Афганистана Кабуле. По данным журналистов, инцидент произошел рядом с полицейским пунктом во втором районе безопасности города.

19 апреля стало известно о шести погибших и десятках пострадавших в результате взрывов около школ в западной части Кабула. Первый взрыв произошел на территории школы «Мумтаз» в Кабуле, второй — в школе имени Рахима Шахида в районе Дашт-и-Барчи.