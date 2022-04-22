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В Афганистане уточнили число погибших в результате взрыва в мечети в Кундузе

В Афганистане сообщили о 33 погибших и 43 раненых в результате взрыва в мечети в Кундузе
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В результате взрыва в мечети в провинции Кундуз на севере Афганистана погибли 33 человека, в том числе дети. Об этом сообщил в пятницу, 22 апреля, заместитель министра культуры и информации во временном афганском правительстве Забихулла Муджахид.

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На своей странице в Twitter он указал, что еще не менее 43 человек получили ранения.

Ранее в этот день местный телеканал Ariana News сообщил, что в мечети в провинции Кундуз произошел взрыв. Предварительно заявлялось о 30 погибших и пострадавших. Часть из них госпитализировали в районную больницу.

По данным газеты «Хашт-э субх», взрыв совершил террорист-смертник.

Уточнялось, что взрыв стал третьим за последние сутки.

До этого, 20 апреля, взрыв прогремел в столице Афганистана Кабуле. По данным журналистов, инцидент произошел рядом с полицейским пунктом во втором районе безопасности города.

19 апреля стало известно о шести погибших и десятках пострадавших в результате взрывов около школ в западной части Кабула. Первый взрыв произошел на территории школы «Мумтаз» в Кабуле, второй — в школе имени Рахима Шахида в районе Дашт-и-Барчи.

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