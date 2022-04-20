Взрыв произошел у пункта полиции в Кабуле

Взрыв прогремел в столице Афганистана Кабуле утром 20 апреля. Об этом сообщило местное агентство Aamaj News.

По данным журналистов, инцидент произошел рядом с полицейским пунктом во втором районе безопасности города. Агентство указывает, что был подорван заминированный автомобиль. Информации о возможных пострадавших или погибших нет.

Накануне «РИА Новости» со ссылкой на местный источник сообщило о шести погибших и десятках пострадавших в результате взрывов около школ в западной части Кабула.