СМИ сообщили о шести погибших при взрывах в Кабуле

Шесть человек погибли и десятки пострадали в результате взрывов около школ в западной части Кабула (Афганистан). Об этом «РИА Новости» сообщил местный источник 19 апреля.

Ранее собеседник агентства заявлял, что первый взрыв произошел на территории школы «Мумтаз» в Кабуле, также в западной части. По словам очевидца, при взрыве несколько человек пострадали. После первого взрыва произошел второй — в школе имени Рахима Шахида в районе Дашт-и-Барчи.

По данным телеканала 1TV, первый взрыв произошел около образовательного центра, второй — на территории школы.

Накануне взрыв прогремел в турецком Стамбуле. Уточняется, что происшествие случилось в районе Бейоглу. Жителей эвакуировали из здания из-за сильного задымления. О пострадавших и погибших не сообщалось.