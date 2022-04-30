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Глава «Роскосмоса» Рогозин: решение по дате окончания работы России на МКС принято

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Решение по дате окончания работы России на Международной космической станции (МКС) уже принято. Об этом 30 апреля заявил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

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«Мы подготовили свои предложения... они отправлены правительству и президенту. Решение принято уже. Мы не обязаны о нем говорить публично», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам главы «Роскосмоса», РФ предупредит партнеров по МКС за год до окончания работы, как и предусмотрено международными обязательствами.

Накануне Рогозин заявил, что решение о судьбе МКС во многом будет зависеть от ситуации, которая будет складываться в России и вокруг нее. Тогда он отметил, что «пока мы не будем торопиться объявлять нашу позицию и продолжим работу в рамках установленного правительством срока — до 2024 года».

До этого, 17 апреля, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт заявил, что эксплуатация МКС станет практически невозможной, если РФ решит выйти из проекта.

В тот же день космонавт и один из директоров «Роскосмоса» Сергей Крикалев сообщил, что сотрудничество между российскими и американскими специалистами в космосе необходимо для продуктивной работы на МКС.

11 апреля Рогозин заявил, что зарубежные партнеры могли бы за рубли оплачивать услуги по поддержанию станции, если Россия примет решение выйти из совместного с США проекта по МКС после 2024 года. По его словам, если партнеры откажутся от такого предложения и предпримут попытку самостоятельно сохранить станцию, им придется компенсировать российское отсутствие техническими средствами, которых у них пока нет.

10 марта Рогозин заявил, что работа на МКС в сложившейся геополитической обстановке не является эффективной. Он добавил, что для продления эксплуатации станции до 2030 года потребуются колоссальные средства, иначе станция развалится.

Международная космическая станция — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс. В проекте участвуют 14 стран: Россия, США, Япония, Канада, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция.

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