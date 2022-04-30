Глава «Роскосмоса» Рогозин: решение по дате окончания работы России на МКС принято
Решение по дате окончания работы России на Международной космической станции (МКС) уже принято. Об этом 30 апреля заявил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.
«Мы подготовили свои предложения... они отправлены правительству и президенту. Решение принято уже. Мы не обязаны о нем говорить публично», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
По словам главы «Роскосмоса», РФ предупредит партнеров по МКС за год до окончания работы, как и предусмотрено международными обязательствами.
Накануне Рогозин заявил, что решение о судьбе МКС во многом будет зависеть от ситуации, которая будет складываться в России и вокруг нее. Тогда он отметил, что «пока мы не будем торопиться объявлять нашу позицию и продолжим работу в рамках установленного правительством срока — до 2024 года».
До этого, 17 апреля, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт заявил, что эксплуатация МКС станет практически невозможной, если РФ решит выйти из проекта.
В тот же день космонавт и один из директоров «Роскосмоса» Сергей Крикалев сообщил, что сотрудничество между российскими и американскими специалистами в космосе необходимо для продуктивной работы на МКС.
11 апреля Рогозин заявил, что зарубежные партнеры могли бы за рубли оплачивать услуги по поддержанию станции, если Россия примет решение выйти из совместного с США проекта по МКС после 2024 года. По его словам, если партнеры откажутся от такого предложения и предпримут попытку самостоятельно сохранить станцию, им придется компенсировать российское отсутствие техническими средствами, которых у них пока нет.
10 марта Рогозин заявил, что работа на МКС в сложившейся геополитической обстановке не является эффективной. Он добавил, что для продления эксплуатации станции до 2030 года потребуются колоссальные средства, иначе станция развалится.
Международная космическая станция — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс. В проекте участвуют 14 стран: Россия, США, Япония, Канада, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция.