Губернатор Брянской области: два снаряда попали в Жечу при попытке прорыва самолета ВСУ

Российская система ПВО обнаружила и не допустила проникновения военного самолета со стороны Украины на территорию Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Сегодня утром, в 6:50, российскими средствами противовоздушной обороны был обнаружен самолет ВСУ. При выполнении действий, направленных на недопущение проникновения объекта на территорию Российской Федерации, в населенный пункт Жеча Стародубского округа попало два снаряда», — написал он.

В результате происшествия взрывной волной повредило обшивку технологических зданий нефтеналивного терминала. Второй снаряд повредил прилегающую территорию. В настоящее время на месте работают оперативные службы.

Губернатор подчеркнул, что в результате ударов снарядов жертв нет.

Днем ранее погранпункт в поселке Белая Березка в Брянской области был обстрелян со стороны Украины. Как пояснил Богомаз, в результате обстрела были повреждены сети водо- и электроснабжения. В настоящее время уже проведены все работы по их восстановлению.

14 апреля два боевых украинских вертолета, снабженные тяжелым наступательным вооружением нанесли не менее шести ударов по жилым домам в поселке Климово Брянской области. В результате обстрелов повреждено не менее шести жилых домов на улицах Заречная и Ленина, ранены семь человек, в том числе ребенок.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту обстрелов поселка.

В тот же день село Сподарюшино Белгородской области также подверглось обстрелу со стороны Украины. Пострадавших и жертв среди мирного населения нет.