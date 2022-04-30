Прямой эфир
Сюжет:

Националисты оборудовали огневые точки на территории профилактория в Мариуполе

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские националисты оборудовали огневые точки на территории бывшего профилактория «Здоровье» в Мариуполе. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщает корреспондент «Известий» Семен Еремин.

На данный момент cпециалисты из Донецкой Народной Республики (ДНР) уже разминировали здание. Однако в холле профилактория всё еще висят таблички националистов с надписями «Не ходить, мины».

Спецоперация в Донбассе 30 апреля. Текстовая трансляция
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

«Профилакторий в определенный момент заняли участники 503-го батальона ВМС Украины и оборудовали здесь свою базу. Матрасы разбросаны в комнатах здания, ряд комнат оборудован под огневые точки», — рассказал офицер народной милиции ДНР Олег Никитин.

В подвале санатория до сих пор находятся склады националистов с продовольствием и часть вещей.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Алексей Полторанин пообщался с жителем Мариуполя, который рассказал, что украинские националисты целенаправленно обстреливали дома мирных жителей, а также объекты социальной инфраструктуры.

29 апреля начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские националисты разместили артиллерию и РСЗО в монастыре Свято-Успенской Святогорской лавры в ДНР.

Кроме того, в многоквартирных домах Краматорска на улицах Героев Украины и Королева неонацисты оборудовали огневые точки, при этом жителей насильно удерживают в квартирах.

16 апреля, Мизинцев заявлял, что во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до сих пор не отреагировали на факты использования неонацистами больниц в разных районах Украины для ведения оттуда боевых действий.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022