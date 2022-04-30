Националисты оборудовали огневые точки на территории профилактория в Мариуполе

Украинские националисты оборудовали огневые точки на территории бывшего профилактория «Здоровье» в Мариуполе. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщает корреспондент «Известий» Семен Еремин.

На данный момент cпециалисты из Донецкой Народной Республики (ДНР) уже разминировали здание. Однако в холле профилактория всё еще висят таблички националистов с надписями «Не ходить, мины».

«Профилакторий в определенный момент заняли участники 503-го батальона ВМС Украины и оборудовали здесь свою базу. Матрасы разбросаны в комнатах здания, ряд комнат оборудован под огневые точки», — рассказал офицер народной милиции ДНР Олег Никитин.

В подвале санатория до сих пор находятся склады националистов с продовольствием и часть вещей.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Алексей Полторанин пообщался с жителем Мариуполя, который рассказал, что украинские националисты целенаправленно обстреливали дома мирных жителей, а также объекты социальной инфраструктуры.

29 апреля начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские националисты разместили артиллерию и РСЗО в монастыре Свято-Успенской Святогорской лавры в ДНР.

Кроме того, в многоквартирных домах Краматорска на улицах Героев Украины и Королева неонацисты оборудовали огневые точки, при этом жителей насильно удерживают в квартирах.

16 апреля, Мизинцев заявлял, что во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до сих пор не отреагировали на факты использования неонацистами больниц в разных районах Украины для ведения оттуда боевых действий.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».