Украинские националисты разместили артиллерию и РСЗО в монастыре Свято-Успенской Святогорской Лавры в Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 29 апреля сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Святогорске Донецкой Народной Республики боевики националистических батальонов разместили артиллерийские орудия и РСЗО на территории монастыря Свято-Успенской Святогорской Лавры. В обители находятся более 100 гражданских лиц (священнослужители, послушники, беженцы)», — сказал он.

Мизинцев подчеркнул, что нацформирования Украины продолжают прикрываться мирными жителями, использовать гражданскую инфраструктуру для размещения тяжелого вооружения.

Он уточнил, что в многоквартирных домах Краматорска на улицах Героев Украины и Королёва неонацисты оборудовали огневые точки, при этом жителей насильно удерживают в квартирах.

Накануне корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал, как выглядит пожарная часть, которую, вероятно, использовали украинские националисты. Территория пожарной части усеяна осколками, повсюду видны разрушения.

27 апреля в Министерстве обороны РФ сообщили, что Россия еще раз призвала Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) оказать влияние на официальный Киев и не допускать использования им медицинских объектов для военных целей. Как отметил Михаил Мизинцев, в городе Константиновке (ДНР) в городской больнице на проспекте Ломоносова оборудован госпиталь для военнослужащих ВСУ.

Кроме того, в Запорожье на улице Победы в городской клинической больнице экстренной и скорой медицинской помощи размещено подразделение ВСУ, а на прилегающей территории — бронетехника и огневые позиции артиллерии.

Ранее, 16 апреля, Мизинцев заявлял, что в ВОЗ до сих пор не отреагировали на факты использования неонацистами больниц в разных районах Украины для ведения оттуда боевых действий.

В тот же день журналистка из Германии Алина Липп рассказала телеканалу «Известия», что украинские военные убили большое количество людей в больнице Мариуполя, предварительно связав им руки. Она добавила, что все зверства, которые приходилось ей видеть, творили украинские военные.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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