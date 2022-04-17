МО РФ заявило об отсутствии реакции ВОЗ на размещение ВСУ в больницах

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) до сих пор не отреагировала на факты использования неонацистами больниц в разных районах Украины для ведения оттуда боевых действий. Об этом заявил в субботу, 16 апреля, начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Всемирная организация здравоохранения все еще не дала должной оценки фактам использования неонацистами медицинских учреждений не по прямому предназначению — оказанию медицинской помощи, а в качестве опорных пунктов и огневых точек для ведения боевых действий», — отметил он.

По словам Мизинцева, «цивилизованный Запад» относится безразлично к судьбам украинских мирных жителей и не пресекает нарушения Украиной норм международного гуманитарного права.

Он призвал в очередной раз все международные организации, в частности ВОЗ, оказать влияние на официальный Киев и предпринять действенные меры по недопущению использования больниц в военных целях.

Мизинцев уточнил, что украинские военные и националисты размещают огневые позиции и тяжелое вооружение в зданиях детских садов, общеобразовательных, муниципальных и медицинских учреждений в таких регионах страны, как Днепропетровская, Запорожская, Киевская, Одесская, Сумская, Харьковская и Черниговская области.

16 апреля журналистка из Германии Алина Липп рассказала телеканалу «Известия», что украинские военные убили большое количество человек в больнице Мариуполя, предварительно связав им руки. Она добавила, что все зверства, которые приходилось ей видеть, творили украинские военные.

15 апреля корреспондент телеканала «Известия» Алексей Полторанин показал состояние одного из корпусов больницы в Мариуполе, обстрелянного украинскими военными. Находиться внутри бывшего корпуса опасно: в любой момент может произойти обрушение. Под завалами лежат тела погибших, рассказал корреспондент.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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