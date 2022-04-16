Украинские силовики убили большое количество человек в больнице Мариуполя, предварительно связав им руки. Об этом рассказала журналистка из Германии Алина Липп телеканалу «Известия».

«Здесь ужас, реально очень много трупов, тем более со связанными руками. Есть подозрение, что это мирные жители, которых задерживали и расстреливали», — заявила она.

Липп отметила, что не может представить, чтобы такие зверства учинили русские военнослужащие, поскольку русские только помогают.

«Русские только помогают другим людям здесь, гуманитарную помощь привозят. Я думаю, это реально украинцы», — сказала журналистка.

Все зверства, которые приходилось видеть представительнице немецкого СМИ, а их, по ее словам, было не мало, творили украинские военные.

15 апреля корреспондент телеканала «Известия» Алексей Полторанин показал состояние обстрелянного украинскими военными одного из корпусов больницы в Мариуполе. Находиться внутри бывшего корпуса опасно, в любой момент может произойти обрушение. Под завалами лежат тела погибших, рассказал корреспондент.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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