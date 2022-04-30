Прямой эфир
Сюжет:

В Мариуполе рассказали о стрельбе «Азова» по домам мирных жителей

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские националисты из формирования «Азов» (в отношении участников организации в РФ возбуждены уголовные дела) целенаправленно стреляли по домам мирных жителей Мариуполя, а ночью ходили поджигать жилые строения. Об этом рассказал 30 апреля местный житель Владимир Задорожный корреспонденту «Известий» Алексею Полторанину.

«Нацики начали бить по нам, просто палили по нам. Просто били, а потом ночью ездили и поджигали дома, это националисты с «Азова». Ребята, это не вранье, это то, что есть», — рассказал мужчина.

По его словам, националисты обстреляли школу. На кадрах с места видны разрушения, которые нанесли националисты жилому району.

«Вот мой дом, два попадания были. Только руку ранило, ничего не попало по мне, остались живы. Они засели там и сидели, а что им сделаешь. Я же не выйду с топором. Они подъехали к моему дому, поставили свою пехоту и хлоп — постреляли», — добавил Задорожный.

29 апреля начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские националисты разместили артиллерию и РСЗО в монастыре Свято-Успенской Святогорской Лавры в Донецкой Народной Республики (ДНР). Нацформирования Украины продолжают прикрываться мирными жителями, использовать гражданскую инфраструктуру для размещения тяжелого вооружения, отметил он.

В тот же день боец сил Донецкой Народной Республики (ДНР) с позывным «Зверь» рассказал, что украинские военные не выпускают мирных жителей с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022