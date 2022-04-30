В Мариуполе рассказали о стрельбе «Азова» по домам мирных жителей

Украинские националисты из формирования «Азов» (в отношении участников организации в РФ возбуждены уголовные дела) целенаправленно стреляли по домам мирных жителей Мариуполя, а ночью ходили поджигать жилые строения. Об этом рассказал 30 апреля местный житель Владимир Задорожный корреспонденту «Известий» Алексею Полторанину.

«Нацики начали бить по нам, просто палили по нам. Просто били, а потом ночью ездили и поджигали дома, это националисты с «Азова». Ребята, это не вранье, это то, что есть», — рассказал мужчина.

По его словам, националисты обстреляли школу. На кадрах с места видны разрушения, которые нанесли националисты жилому району.

«Вот мой дом, два попадания были. Только руку ранило, ничего не попало по мне, остались живы. Они засели там и сидели, а что им сделаешь. Я же не выйду с топором. Они подъехали к моему дому, поставили свою пехоту и хлоп — постреляли», — добавил Задорожный.

29 апреля начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские националисты разместили артиллерию и РСЗО в монастыре Свято-Успенской Святогорской Лавры в Донецкой Народной Республики (ДНР). Нацформирования Украины продолжают прикрываться мирными жителями, использовать гражданскую инфраструктуру для размещения тяжелого вооружения, отметил он.

В тот же день боец сил Донецкой Народной Республики (ДНР) с позывным «Зверь» рассказал, что украинские военные не выпускают мирных жителей с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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