МАГАТЭ одобрило подготовку Японии к сливу воды с «Фукусимы-1»

Международное агентство по атомной энергии положительно оценивает подготовку Японии к сбросу в океан очищенной воды с аварийной АЭС «Фукусима-1». В МАГАТЭ отметили, что меры безопасности приняты согласно мировым стандартам, а радиационное воздействие ниже установленного уровня. В стальных баках АЭС скопилось более 1,25 млн т очищенной воды, передает телеканал «Известия». Сбрасывать жидкость в океан будут поэтапно в течение 30 лет. МАГАТЭ намерено контролировать процесс на постоянной основе. Озабоченность безопасным сливом выразили РФ, КНР и Южная Корея.

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