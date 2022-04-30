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Минобороны показало кадры работы комплекса Бук-М3

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Российские зенитчики с помощью зенитно-ракетных комплексов «Бук-М3» обеспечивают воздушное прикрытие в ходе спецоперации по защите Донбасса. Об этом 30 апреля сообщает Министерство обороны России.

«Расчеты зенитной ракетной бригады Центрального военного округа, вооруженной новейшими комплексами «Бук-М3», обеспечивают надежное прикрытие с воздуха позиций и объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, выполняющих задачи в рамках специальной военной операции на Украине», — говорится в заявлении военного ведомства.

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Как пояснили в министерстве, военнослужащие обнаруживают, берут на сопровождение и уничтожают воздушные объекты противника, в том числе ракеты «Точка-У».

По данным МО, в ночь на 29 апреля расчет ЗРК «Бук» обнаружил и уничтожил беспилотный летательный аппарат ВСУ, который проводил разведку.

«Работаем мы на зенитном ракетном комплексе «Бук-М3», конкретно это локатор подсвета наведения, к нему сопряжены две пусковые установки, которые позволяют обстреливать и уничтожать все типы целей, которые есть у вражеской стороны», — рассказал командир зенитной ракетной батареи Антон.

Так же он добавил, что возможности радиолокационной станции, входящей в состав комплекса, позволяют своевременно обнаруживать и сопровождать малозаметные объекты, уничтожать их на безопасном удалении от позиций собственных войск.

29 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что российская авиация высокоточными ракетами уничтожила в течение дня 38 военных объектов Украины. Среди них 20 взводных опорных пунктов, 11 районов сосредоточения живой силы и военной техники, склад горючего в районе населенного пункта Вольное Поле, радиолокационная станция в районе Печенеги, рассказал генерал-майор.

Ранее в этот же день Конашенков рассказал, что российская авиация уничтожила производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артем» в Киеве. Он также сообщил, что высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» уничтожены три тяговых электроподстанции в районе железнодорожных узлов Фастов, Красноселка и Полонное.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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