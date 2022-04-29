Российская авиация уничтожила за день 38 военных объектов на Украине

Российская авиация высокоточными ракетами уничтожила в течение дня 38 военных объектов Украины. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение дня нанесено поражение 38 военным объектам Украины. Среди них 20 взводных опорных пунктов, 11 районов сосредоточения живой силы и военной техники, склад горючего в районе населенного пункта Вольное Поле, радиолокационная станция в районе Печенеги», — рассказал генерал-майор.

Ранее в этот же день Конашенков рассказал, что российская авиация уничтожила производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артем» в Киеве. Он также сообщил, что высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» уничтожены три тяговых электроподстанции в районе железнодорожных узлов Фастов, Красноселка и Полонное.

27 апреля Вооруженные силы России уничтожили «Калибрами» ангары с западным оружием для Киева на территории Запорожского алюминиевого комбината.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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