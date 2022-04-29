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ВКС России уничтожили корпуса предприятия ракетно-космической отрасли в Киеве

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ВКС России уничтожили производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артем» в Киеве. Об этом 29 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Спецоперация в Донбассе 29 апреля. Текстовая трансляция
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«Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования ВКС России уничтожены производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артем» в городе Киеве», — сказал он.

Также, по его словам, высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» уничтожены три тяговых электроподстанции в районе железнодорожных узлов Фастов, Красноселка и Полонное. Кроме того, ВКС России нанесли поражение 10 военным объектам Украины, среди которых девять районов сосредоточения живой силы и военной техники и склад боеприпасов в районе села Ильичевка.

Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России ночью поражены 112 военных объектов Украины, ракетными войсками — 13 объектов.

По данным Минобороны РФ на 29 апреля, всего с начала проведения спецоперации уничтожены: 142 самолета, 111 вертолетов, 634 беспилотных летательных аппаратов, 278 ЗРК, 2638 танков и других боевых бронированных машин, 304 установки реактивных систем залпового огня, 1175 орудий полевой артиллерии и минометов и 2467 единиц специальной военной автомобильной техники.

Накануне российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Николаевка был сбит самолет Су-24 Воздушных сил Украины. Также российскими средствами противовоздушной обороны были сбиты 18 украинских беспилотников, в том числе два «Байрактар-ТБ2», отметил Конашенков.

27 апреля ВС РФ уничтожили «Калибрами» ангары с западным оружием для Киева на территории Запорожского алюминиевого комбината. Оборонное ведомство показало, как экипаж фрегата из акватории Черного моря выполнил залповый пуск четырьмя ракетами «Калибр» по объектам Украины.

С середины февраля в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных ухудшилась обстановка. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью и организовали эвакуацию мирных жителей в РФ. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

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