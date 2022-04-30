Запущенный в интересах Минобороны РФ спутник вывели на орбиту

Спутник, запущенный в интересах Минобороны РФ легкой ракетой «Ангара-1.2», выведен на целевую орбиту, сообщили в ночь на 30 апреля в ведомстве.

В МО отметили, что космическому аппарату присвоен порядковый номер «Космос-2555».

«Космический аппарат, запущенный боевым расчетом Космических войск ВКС с Государственного испытательного космодрома Плесецк, отделился от ракеты в 23:18 мск и в расчетное время выведен на целевую орбиту. Спутник принят на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра им. Титова», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что с космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы спутника функционируют нормально.

Накануне вечером легкая ракета «Ангара-1.2» с космическим аппаратом в интересах Минобороны РФ стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области.

В МО уточнили, что все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме.

25 апреля «Роскосмос» анонсировал испытательный пуск легкой ракеты «Ангара-1.2».

Глава госкорпорации напомнил, что такая же ракета откроет испытания второй очереди космодрома Восточный. Легкая «Ангара-1.2ПП» стартовала пока единственный раз в июле 2014 года с космодрома Плесецк.

Ранее, 11 апреля, Рогозин, говоря о планах, сообщил, что в декабре 2023 года с космодрома Восточный будет запущена легкая версия «Ангары», и в текущем же году запланирован пуск и тяжелой «Ангары-А5».

До этого, 21 января, Рогозин сообщал, что в 2022 году планируется провести пуски не менее двух легких ракет класса «Ангара». После 25 января гендиректор госкорпорации «Роскосмос» отмечал, что прорабатывается возможность создания версии ракеты «Ангара» с возвращаемым пакетом из пяти блоков первой ступени.

«Ангара» — семейство российских ракет-носителей. Универсальные ракетные блоки «Ангары» изготавливаются на омском ПО «Полет» (входит в Центр им. М.В. Хруничева госкорпорации «Роскосмос»). Если пуск легкой ракеты до этого состоялся лишь один раз, то пуски тяжелой «Ангары» проходили уже трижды — 23 декабря 2014 года, 14 декабря 2020 года и 27 декабря 2021 года с космодрома Плесецк.